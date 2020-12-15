Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 15 декабря увеличилось на 181

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 181 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 24 813 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 132 пациента, всего в регионе выздоровели 16711 пациент.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные запреты будут действовать, как и прежде. Что запрещено, а что разрешено в главную ночь года для жителей Кубани.