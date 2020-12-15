ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay, который станет первым этапом формирования единого суперприложения розничной сети. Оно объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера.

Платежный инструмент Magnit Pay позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получит расширенные возможности – выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. рублей и ежемесячно тратить до 200 тыс. рублей своих личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт или добавить в Рау сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.

В первом полугодии 2021 года функционал Magnit Pay будет существенно расширен. Появится возможность оплачивать услуги третьих лиц (ЖКХ, связи, штрафы), будет реализована бесконтактная оплата для телефонов, не поддерживающих NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности «Магнит» по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

В дальнейшем в суперапп могут быть включены нефинансовые сервисы по оплате и заказу такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. Кроме того, в перспективе в суперприложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».

«Запуск Magnit Pay – это важный шаг в создании суперприложения «Магнит». Мы хотим всегда быть рядом с покупателем, поэтому стремимся создать удобные и доступные сервисы на каждый день. В течение ближайших месяцев мы будем оттачивать базовый функционал Magnit Pay и поэтапно добавлять новые сервисы, чтобы расширить возможности для наших клиентов и сделать участие в экосистеме «Магнита» максимально привлекательным для покупателей», – прокомментировал заместитель генерального директора, исполнительный директор сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Новая цифровая платформа – первый в мире проект банковской группы и розничной сети, предполагающий кросс-форматный ритейл», – говорит Андрей Макаров, генеральный директор проекта группы ВТБ «Лайфстайл платформа».

«На базе приложения Magnit Pay мы объединим нефинансовые услуги и кредитные продукты, поэтому клиентам не нужно будет обращаться в банк, чтобы выпустить карту или провести платеж. Все это моментально будет работать в приложении, аудитория которого составит несколько миллионов человек. Важной задачей Банка ВТБ (ПАО) является вывод простых и качественных финансовых сервисов в приложения и супераппы наших стратегических партнеров. Мы видим большой потенциал в интеграции наших продуктов в лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка, объединяя в одном интерфейсе удобные инструменты для решения повседневных вопросов самых разных сфер жизни», – комментирует разработку проекта член правления ВТБ Святослав Островский.

Новым сервисом Magnit Pay могут воспользоваться участники программы лояльности розничной сети. Для этого необходимо скачать на телефон приложение «Магнит». Сервис представляет собой виртуальную банковскую карту, которая выпускается автоматически в приложении без визита в банк. Пользователю необходимо лишь пополнить карту, после чего можно совершать платежи. Виртуальную карту можно пополнить с любых российских банковских карт прямо в приложении без комиссии.