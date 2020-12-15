Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 декабря 2020 года: среди заболевших - восемь детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. В регионе подтвержден 181 новый случай заражения COVID-19. Инфекцию обнаружили у жителей 27 муниципальных образований. Среди зараженных - восемь детей.

Больше всего положительных тестов на коронавирус получено в Краснодаре – 69.

- В Сочи зарегистрировано 17 заболевших, в Выселковском районе – 11, в Новороссийске и Мостовском районе – девять, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани.

В Анапе и Усть-Лабинском районе – семь зараженных, в Павловском и Красноармейском муниципалитетах – шесть.

- По пять заразившихся в Апшеронском и Белореченском районе, по четыре – в Приморско-Ахтарском и Староминском районах, - говорят в региональном оперативном штабе. - По три новых пациента в Абинском и Славянском районах.

По два человека заболели в больницах Ейского, Курганинского, Тихорецкого и Крыловского районах. По одному жителю – в Горячем Ключе, Туапсинском, Динском, Лабинском, Отрадненском, Темрюкском, Тимашевском и Щербиновском районах.

132 человека за сутки выписались из больницы. Всего с начала пандемии перенесли инфекцию 16711 пациентов.

За минувшие 24 часа скончались 11 человек.

- 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, - говорят в минздраве Кубани. - Пять – на ЭКМО.