Турист в Сочи проиграл в карты незнакомцам всю наличность и золотой перстень

Фото Светланы Маковеевой

Печально закончился отдых в одном из пансионатов Адлера для 64-летнего туриста из Адыгеи. Отдыхающий вышел прогуляться свежим декабрьским утром по морской набережной, как вдруг заметил троих мужчин в возрасте за карточной игрой.

Мужчины предложили ему сыграть «по маленькой». Поначалу турист выигрывал, что лишь подстегивало его азарт. Дальше-больше. Ставки в игре росли, пока приезжий из Майкопа вдруг не обнаружил, что проиграл всю свою наличность -20 тысяч рублей и еще остался много должен партнерам по игре.

Ему ничего не оставалось, как в уплату долга отдать и золотой перстень за 70 тысяч.

Вернувшись в номер, турист стал названивать в полицию, описывая внешность игроков.

- По заявлению гражданина проводится проверка . Полицией разыскиваются трое мужчин в возрасте ориентировочно от 55 до 70 лет,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.