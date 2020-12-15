В Сочи из-за отсутствия снега открытие зимнего сезона переносится

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутро"

В Сочи ноябрьские снегопады на Красной Поляне обнадежили. Но к середине декабря снега осталось не так много. Поэтому открытие зимнего сезона переносится. На данный момент снежный покров недостаточен для открытия трасс. На курортах надеемся, что погодные условия позволят это сделать 25 декабря. Но это дата, опять-таки предварительная, все будет зависеть от небесной канцелярии.

- Открытие горнолыжного сезона предварительно перенесено на 25 декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор». – Но все будет зависеть от погоды, В Красной Поляне ждут снегопадов.

Этой зимой на горнолыжных курортах прогнозируют рекордный наплыв туристов. Так на сегодня уже практически все отели Красной Поляне забронированы на новогодние праздники на 90 процентов. В январе Сочи ждет более 350 тысяч гостей со всей страны. В горном кластере гостей будут принимать более 140 средства размещения с фондом более 9 тысяч номеров.