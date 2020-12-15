Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 15 декабря зафиксирован очередной рекорд по смертям

Фото: администрации региона.

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 181 зараженный. Кроме того, зарегистрирован очередной рекорд по смертям - за минувшие 24 часа скончались 11 человек.

В краснодарской инфекционке скончался 47-летний житель Гулькевичского района. Помимо двусторонней полисегментарной пневмонии у мужчины была анемия, из-за чего инфекция оказалась для него смертельной.

В госпитале для ветеранов войны умерла 83-летняя краснодарка.

- Тест подтвердил наличие вируса COVID-19 в организме, говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани. - Кроме того, у женщины имелись гипертония и ишемия головного мозга.

В Сочи не удалось спасти троих пациентов. В инфекционной больнице №2 умер 70-летний мужчина. На фоне COVID-19 у него развилась полисегментарная пневмония тяжелой формы. Сопутствующий недуг - гипертоническая болезнь - усугубил положение.

Скончалась также 63-летняя женщина, страдающая гипертонической болезнью и сахарным диабетом, а также 51-летний мужчина с полисегментарной пневмонией.

Еще две женщины 79-ти и 83-х лет скончались в Лабинской ЦРБ. У женщин был положительный результат на коронавирус. Пневмония протекала у них в тяжелой форме, потому спасти пациенток не удалось.

Восьмой летальный случай зафиксирован в инфекционной больнице №3 Новороссийска. Сюда попал 73-летний пенсионер с ковидом. У него также были гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

В Тихорецкой ЦРБ скончалась 52-летняя женщина, у которой был тяжелое сопутствующее нейроэндокринное заболевание. 47-летний мужчина из Тимашевска с двусторонней ковидной пневмонией умер в Красноармейской ЦРБ. У пациента был сахарный диабет и гипертония.

- Одиннадцатый смертельный случай зафиксирован в инфекционной больнице №4 Армавира, куда доставили 89-летнюю женщину, - уточняют в оперативном штабе Краснодарского края. - У нее также были гипертоническая и ишемическая болезни.