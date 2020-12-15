49-летний житель Кубани из ревности зарезал сожительницу во время застолья

Фото СК РФ

Вечером 13 декабря сожители-мужчина с женщиной, выпивали у себя дома в хуторе Краснооктябрьском Абинского района края.

В ходе застолья мужчина стал упрекать свою гражданскую супругу в изменах. Сам уверовав в собственные обвинения, мужчина внезапно схватил нож и ударил им собутыльницу в ногу, повредив артерию.

Затем нападавший испугался и рассказал обо всем соседям, которые вызвали «Скорую».

Однако, кровопотеря у женщины была слишком значительной и она умерла еще до приезда врачей.

- Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении телесных повреждений 44-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.