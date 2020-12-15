За 4 года администрация Краснодара вернула в собственность более 320 земельных участков

Фото мэрии Краснодара

Более 320 земельных участков общей площадью более 400 гектаров в краевом центре возвращены в собственность города за последние 4 года, отмечают в мэрии Краснодара.

На этих участках создаются парки и скверы, на территориях строятся социальные объекты, город получил дополнительную возможность развития инженерной инфраструктуры.

- Мы уже вернули 321 земельный участок общей площадью более 416 га, и эта работа продолжается. Площадь возвращенных земель таким образом составила более 2% территории города. Теперь в собственности администрации — около 5% городских земель, — рассказал директор земельного департамента Илья Павлов.

Павлов также подчеркнул, что в работе находятся еще около 300 участков, которые намечено использовать для развития улично-дорожной сети.