Врач рассказал, где на Кубани дешевле всего делать КТ на аппарате последнего поколения

Чтобы исследования были точными, аппарат должен быть последнего поколения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае растет. Если еще осенью захворавших было чуть больше 100 человек, то теперь эта цифра приближается к 200.

Жители Кубани жалуются, что не могут вызвать врача на дом, что скорая едет долго. А еще народ возмущен ценами на компьютерную томограмму. Многие клиники сейчас берут за КТ легких по 4-5 тысяч рублей. А чтобы попасть на исследование людям приходится ждать несколько дней – настолько сейчас все загружено.

Кубанский врач Сергей Стрельцов рассказал, где сделать качественное, и при этом недорогое исследование.

- Самый адекватный ценник КТ легких - около 3000 рублей, - говорит врач. – И делать томограмму лучше все же на аппарате последнего поколения. 16-срезовый томограф - это «золотой стандарт» современной медицины. Высокая скорость сканирования устраняет огрехи, возникающие при движении и дыхании, а лучевая нагрузка минимальна, потому что направляется в локальную область. Поэтому самое главное при выборе аппарата - обращать внимание не только на его ценник, но и функционал.

Сергей Стрельцов также сказал, что руководители частных клиник не должны задирать цены на исследование в пандемию.

- Главные врачи клиник должны понимать, что это не только бизнес, но и помощь людям. И не взвинчивали цены в не самых лучших экономических условиях, - говорит Сергей Стрельцов, объяснив, что в его клинике придерживаются именно такой позиции.

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Паблики последнее время стали жалобной книгой для населения: «Скорая не едет», «Фельдшера не могу дождаться больше пяти часов», «Бригаду ждали сутки», «От нас что-то скрывают, заболевших коронавирусом на самом деле больше». Народ негодует и по телефонам горячих линий краевого минздрава, которые постоянно заняты. Почему краснодарцы с высокой температурой не могут вызвать скорую? С чем связано то, что ждать приходится больше пяти часов? Когда все это прекратится? (продолжение)