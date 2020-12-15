В Ейском районе капитально отремонтируют подъездную дорогу к поселку Ясенская Переправа

Фото администрации КК

Дорога к поселку Ясенская Переправа под Ейском пострадала во время ЧС в 2014 году. Частично дорогу восстановили, но участок в несколько сот метров остался гравийным и постоянно повреждается волнами. Местные жители обратились к губернатору Кубани с просьбой решить эту проблему.

Решение о ремонте принято. Планируется поднять участок трассы на два метра и поставить на сваи. Работы должны начаться в конце лета 2021 года.

– Нужно сделать один раз, но качественно, а не латать каждый год. И ускорьте получение госэкспертизы, чтобы начать работы не в августе, а с 1 июля, – отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, сельская дорога будет отремонтирована и в Новокубанском районе края.

– Региональные трассы делаем, но забываем, что в небольших станицах тоже хотят ездить по хорошим дорогам. Для станицы Советской предусмотрим 5 млн рублей, чтобы приступили к ремонту в следующем году. , – подчеркнул губернатор.