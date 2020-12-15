Более 5 тысяч протоколов составлено в отношении магазинов, баров и ресторанов на Кубани за нарушения масочного режима

Фото администрации КК

С начала ноября 2020 года на Кубани рейдовые бригады проверили около 80 тысяч организаций потребительской сферы- среди них магазины, кафе и бары.

Чаще всего и посетители, и персонал пренебрегает ношением масок. Таких случаев насчитывается более 8 тысяч, еще в более чем тысяче случаев подобные нарушения допускал и сам персонал заведений.

Рейды в крупных городах края - Краснодаре, Геленджике, Сочи и Ейске лишь добавили нарушений в статистику.

- Регулярно в социальные сети поступает информация от жителей края о предприятиях, нарушающих режим повышенной готовности. Именно эти заведения мы посещали в выходные по сообщениям граждан, – рассказал глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Во время рейдов в отношении 8 предприятий составлены протоколы за нарушения действующих ограничении . В сумме заведениям грозит штраф более 800 тыс. рублей.

А всего за за прошедшие полтора месяца на Кубани составлено более 5 тыс. протоколов за нарушение установленного местными властями режима.