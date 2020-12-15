Строительная компания АСК выдала ключи новоселам ЖК Дом на Лаврова

Фото АСК

Комплекс расположен в микрорайоне Пашковский, напротив ТРЦ OZ Moll, в непосредственной близости расположены детские сады, общеобразовательные школы.

Фото АСК

ЖК Дом на Лаврова имеет самый комфортный выезд к морю из всей ассортиментной линии СК АСК. В новом ЖК большое внимание было уделено просторной придомовой территории, на которой расположились детские и спортивные площадки.

Выдача ключей будет проходить с 15 по 22 декабря, чтобы избежать большого скопления людей. Традиционно мы соблюдаем масочный режим и все меры безопасности, прежде всего заботясь о здоровье своих клиентов и сотрудников.

Строительная компания АСК и линия генерального подряда Грант Строй поздравляет жителей ЖК Дом на Лаврова с новосельем!

Строительная компания АСК, входит в состав холдинга AVA Group, по итогам 2020 года введено в эксплуатацию более 160 000 квадратных метров жилой недвижимости.