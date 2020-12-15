В Краснодаре на 11 лет осужден 37-летний мужчина за жестокое убийство знакомого

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В апреле 2020 года подсудимый в квартире на улице Стасова в Краснодаре, 37-летний местный житель поссорился со своим знакомым. Началась драка, в ходе которой хозяин квартиры ударил своего оппонента ножом в грудь, отчего тот умер на месте. Нападавший решил скрыть следы преступления.

Для этого он сначала расчленил тело убитого в ванной, а затем вынес останки из дома и зарыл их на пустыре неподалеку от авторынка.

- Октябрьским районным судом г. Краснодара окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины 1983 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство),- сообщает пресс-служба краевого суда.

На заседании суда подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

-С учетом всех обстоятельств совершенного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год,- говорится в сообщении судебной инстанции.