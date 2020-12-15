В Сочи трудовой инспектор-взяточник получил тюремный срок и огромный штраф

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В марте 2018 года инспектору по трудовым вопросам поручили провести проверку в одном из сочинских санаториев.

Проверку инспектор решил превратить в настоящий праздник, потребовав от директора санатория предоставить ему для проживания номер на неделю бесплатно, что директор и сделал.

Однако, только этим планы алчного инспектора не исчерпывались. В санатории ему явно понравилось, потому что он, найдя в ходе проверки ряд нарушений, вновь потребовал от директора организовать ему вместе с семьей отдых с лечением на 8 дней. В обмен на это он обещал забыть про результаты проверки.

За отдых трудового инспектора директор санатория заплатил из своего кармана более 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по краю.

- Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему бывшему главному государственному инспектору труда. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

- Приговором мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы и он взят под стражу в зале суда. Кроме того ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 4 188 600 рублей,-сообщает прокуратура региона.