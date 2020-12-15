На Кубани начинается массовое производство важного лекарства

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Лекарство применяется при лечении онкозаболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также после операций по пересадке органов, для того, чтобы предотвратить их дальнейшее отторжение

Лекарство при этом включено в федеральный список жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Планируемый объем производства препарата – около 6 тысяч упаковок в сутки. В открытии нового производства заводу помогла господдержка из бюджета Кубани.

В 2020 году предприятию был выдан заем из бюджета в сумме более 26 миллионов рублей на льготных условиях под 1% годовых для закупки лекарственного сырья.

- Средства предоставил краевой фонд развития промышленности по программе поддержки производителей товаров первой необходимости, – рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.