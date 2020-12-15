В Краснодаре уволили охранника гимназии за жестокое обращение со щенком

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Охранник гимназии №82 стал героем скандального видео, опубликованного в городском сегменте соцсетей. Мужчина на глазах у учеников школы крайне жестоко обошелся с бездомным щенком.

Как сообщают очевидцы происшествия, доблестный страж гимназии пинал ногами маленького щенка, как футбольный мяч, а затем вышвырнул его за ворота школы.

На эту историю быстро обратили внимание в городском департаменте образования. Там выяснили, что охранник не находится в штате гимназии, а работает в ЧОПе, нанятом для охраны территории.

- Директор школы написала жалобу в ЧОП, руководитель которого уволил охранника, - сообщает телеканал «Краснодар».