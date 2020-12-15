В Приморско-Ахтарске благоустроили сквер и часть центральной набережной

Фото администрации КК

Сквер имени Алексея Крамаренко в Приморско-Ахтарске прошел реконструкцию по профильному нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы выполнены на весьма обширной территории сквера и части приморской набережной на общей площади почти в 5 тысяч квадратных метров.

– Реконструированы около 250 метров набережной. Для Приморско-Ахтарска была просто необходима столь современная и красивая зона отдыха. Ее привлекательность уже оценили не только жители, но и гости курорта, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В ходе ремонта рабочие заново сделали три удобных спуска к пляжу, из архитектурного бетона построено ограждения.

Пешеходная зона набережной значительно расширена. Здесь поставили лавочки, ротонды, а также игровую детскую площадку. На территории сквера высадили деревья и провели озеленение.

Всего в 2020 году по нацпроекту в крае намечено благоустроить более 310 общественных и дворовых территорий.