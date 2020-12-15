В 2021 году на Кубани будет создано 530 новых ясельных мест

Фото администрации КК

В крае развернулась масштабная работа по созданию новых мест в ясельных группах детсадов. Особенно это касается сельских районов, где проблема нехватки мест в детских садах проявляется все более явно.

Новый корпус детского сада №6 в хуторе Веселом Успенского района намечено начать строить в середине 2021 года.

В новом корпусе планируется разместить ясельную группу на 20 мест.

Губернатор Кубани считает, что вопрос в регионе должен решаться комплексно и системно.

- В следующем году по нацпроекту «Демография» в детсадах края появится 530 мест для малышей от полутора до трех лет. Дети должны расти в комфортных условиях. Для них это общение, а для молодых мам – возможность выйти на работу, – отметил Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщалось, в Сочи в ближайшие три года планирует увеличить число мест в детсадах на 1600. Городские власти ищут новые участки для их строительства.