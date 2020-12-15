Умер от коронавируса настоятель Свято-Троицкого храма станицы Должанской

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На Кубани 15 декабря скончался настоятель Свято-Троицкого храма станицы Должанской, клирик Ейской епархии протоиерей Андрей Чуклин. Он совсем немного не дожил до своего 55-летия.

- Священник скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

На благо церкви отец Андрей трудился с 1994 года, более 20 лет он возглавлял станичный храм.

16 декабря в Свято-Троицком храме состоится отпевание протоиерея Андрея Чуклина. Службу возглавит правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский и Тимашевский Павел.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ноябре скончался клирик собора Александра Невского архимандрит Амвросий. В Краснодаре о батюшке остались самые теплые воспоминания.