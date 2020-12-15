Умер от коронавируса замглавы Апшеронского района

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В Краснодарском крае умер от коронавируса заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет.

В администрации района сообщили, что Андрей Клищенко скоропостижно скончался. Последние недели он проходил лечение от коронавируса в краевой больнице, но вирус оказался сильнее.

- Он имел огромный опыт работы на руководящих должностях в органах внутренних дел РФ, куда пришел на службу в 1995 году, - написал на своей странице в Instagram глава Апшеронского района Олег Цыпкин. - Опытный руководитель и высококвалифицированный сотрудник, трудовую деятельность в администрации начал в 2017 году.

Андрей Клищенко курировал вопросы финансов, экономики, туризма и инвестиций. Он смог добиться положительных результатов в развитии этих отраслей в последние годы. Его ценили за деловые качества и умение достигать поставленных целей.