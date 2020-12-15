В Сочи произошел природный пожар в районе села Барановка

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В Сочи произошел природный пожар. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В 21:30 от оперативного дежурного городской единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что загорелась сухая трава на открытой территории в районе села Барановка, Хостинского района.

- Угрозы населенному пункту не возникло, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К тушению пожара были привлечены 19 человек от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пять единиц техники. В том числе от МЧС России - 12 человек и 12 единиц техники.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи крупный лесной пожар в не могли потушить почти сутки. Общая площадь возгорания превысила три гектара. Сотрудники Сочинского национального парка, и других служб сделали все возможное, чтобы для не допустить распространения огня.