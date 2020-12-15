На Кубани могут увеличить курортный сбор в зонах отдыха

Варианты возможного увеличения суммы курортного сбора сейчас рассматриваются. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае могут увеличить курортный сбор. Он будет завесить от зоны отдыха и времени года.

- Варианты возможного увеличения суммы курортного сбора сейчас рассматриваются, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, что краевые власти намерены с начала 2021 года возобновить взимание с туристов курортного сбора.

Ранее в начале 2020 года из-за пандемии COVID 19 и карантина на Кубани было временно отменено взимание курортного сбора.

С середины 2018-го и до конца 2019 года сбор в размере 10 рублей с человека в день действовал в курортных территориях региона. В прошлом году размеры собранных средств превысили первоначальные ожидания, составив почти 113 миллионов рублей. Эти деньги направлены на благоустройство курортов.