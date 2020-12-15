В мэрии Краснодара рассказали, почему ТЦ разрешили провести праздничное шоу

Организатор мероприятия получил разрешение от управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на проведение шоу-программ

В Краснодаре жители были крайне удивлены афишами, анонсирующими новогоднее шоу в одном из ТЦ во время режима повышенной готовности. Хотя, все новогодние утренники и даже чаепития в классах запрещены.

- Организатор мероприятия получил разрешение от управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на проведение шоу-программ, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что во время проведения шоу будут соблюдаться жесткие ограничения. В частности, зрительный зал может быть заполнен только на 10%.

В нем будет проводиться постоянная дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха. Организатора новогодней праздничной программы обязали усилить контроль температуры на входе, контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Зрителям собираются могут предоставить маски и антисептические средства.