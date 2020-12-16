Команда «Русская дорога» из Армавира стала чемпионом Высшей лиги КВН

"Русская дорога" разделило первое место с командой "Татнефти"

В Москве завершился финал года Высшей лиги КВН. Победу в нем одержала команда «Русская дорога» из Армавира. Одним из первых ребят поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Еще одна победа — Армавирская команда КВН «Русская дорога» — чемпион Высшей лиги. Только что ребята прислали видео, поделились радостным событием. Знаю, что сезон выдался непростым. Они долго шли к этому результату, каждый этап проходили на самом высоком уровне. Поздравляю! – написал Вениамин Кондратьев в Телеграме.

В финале «Русская дорога» набрала 12 баллов. Победу армавирцы разделили с командой «Татнефти», второе место у сборной Симферополя «Полуостров», а бронзовые медали сезона у команды Снежногорска.

Летом 2020 года «Русская дорога» победила на «Голосящем КиВиНе».