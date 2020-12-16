«Локомотив-Кубань» принимает «Монако» в последнем матче группового этапа Еврокубка

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» принимают «Монако» в заключительном матче на групповом этапе Еврокубка. Игра состоится в среду 16 декабря и начнется в 19:30 в «Баскет-Холле», на матче могут присутствовать болельщики. Билеты можно купить онлайн на сайте клуба.

Соперники уже решили свою первоочередную задачу и обеспечили себе выход в стадию Топ-16 Еврокубка. В теории борьба может развернуться только за второе место в группе. В первом круге краснодарцы на выезде разбили монегасков - 72:88. Чтобы обойти «Локо» гостям нужно отыграть эту разницу в 16 очков.

- С нетерпением жду этого матча! На выезде мы сыграли против «Монако» одну из лучших игр на старте сезона. Это грозный соперник, у них в составе много хороших игроков. Будем стараться сыграть в свой лучший баскетбол в заключительном матче регулярного сезона, - отметил Кевин Херви, форвард ПБК «Локомотив-Кубань».