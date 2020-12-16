Ушел из школы и исчез: В Туапсинском районе ищут 12-летнего мальчика

Максим Жиронкин пропал в поселке Новомихайловский

Обновлено. Мальчика нашли, его жизни ничего не угрожает. Подробности по ссылке.

В Туапсинском районе разыскивают 12-летнего Максима Жиронкина. Мальчик днем 15 декабря вышел из школы номер 35 поселка Новомихайловский и не вернулся домой.

Ребенок был одет в темно-серые брюки, черные туфли, болоневая синяя куртка с красными вставками, бело-синяя шапка с бубоном. У Максима был рюкзак красно-черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, звоните по номерам 8 861 67 22840 или 02.