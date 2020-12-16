На побережье Черного моря завершены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего по пути из школы домой

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В Туапсинском районе завершены поиски 12-летнего мальчика. Максим Жиронкин пропал по пути из школы домой в поселке Новомихайловский.

Вечером 15 декабря родители пятиклассника обратились в полицию. На поиски вышли сотрудники правоохранительных органов, администрации, казаки и волонтеры.

Как стало известно «КП-Кубань», мальчика нашли в лесу. Его передвижения отследили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что после прогулки с друзьями, он один направился в лес.

Жизни Максима ничего не угрожает, но он сильно замерз ночью. Ребенку оказывают помощь медики.