На Кубани завершили массовую вакцинацию от гриппа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае завершилась массовая вакцинация от гриппа. Прививки получили 3,1 жителей края. Это позволит избежать вспышки заболеваемости гриппом и убережет людей от нежелательных осложнений вируса.

- Вакцина, поставленная в край за счет федеральных средств, использована полностью. Вакцинация населения по эпидемическим показаниям продолжится по мере поступления вакцины, закупленной за краевые деньги. В совокупности это порядка полумиллиона доз, – рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

К началу сезона гриппа в регионе планируют привить почти 3,5 млн человек или не менее 60% жителей края.