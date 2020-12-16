Взрывоопасный период: На Кубани проверят точки торговли пиротехникой

К новогодним праздникам в Краснодарском крае откроется около 800 официальных точек продажи пиротехники. В администрации региона сообщили, что все нелегальные места торговли фейерверками и петардами будут ликвидировать.

- С 20 декабря во всех муниципалитетах будет организован мониторинг объектов торговли на предмет соблюдения правил хранения и реализации пиротехники, незаконные точки будут ликвидироваться, - подчеркнул руководитель регионального департамента потребсферы Роман Куринный.

В конце прошлого года из оборота изъяли более 50 тысяч единиц пиротехники.