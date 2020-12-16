В Краснодарском крае 16 декабря подтвердились еще 186 случаев заболевания COVID-19

Коронавирус в Краснодарском крае 16 декабря унес жизни 13 человек

В Краснодарском крае 16 декабря подтвердились 186 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших семимесячный ребенок. На лечении в регионе находятся 7353 пациента с COVID-19.

Большее всего новых заболевших зарегистрировано в Краснодаре – 50 человек, еще 15 сдали положительные тесты в Новороссийске, в Лабинском районе – 12.

За минувшие сутки с выздоровлением выписали 134 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 439,1. К сожалению, 13 пациентов не удалось спасти. Общее количество жертв коронавируса на Кубани достигло 737.

- 107 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 5 – на ЭКМО в краевой клинической больнице №1, - уточнили в оперативном штабе региона.