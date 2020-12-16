Печальный рекорд: на Кубани умерло 13 человек с COVID-19

Количество жертв COVID-19 на Кубани продолжает расти

Оперативный штаб Краснодарского края 16 декабря сообщил о рекордном количестве умерших с COVID-19 за минувшие сутки. В регионе скончались 13 человек. Общее количество жертв инфекции на Кубани достигло 737.

Возраст умерших за последние сутки от 54 до 85 лет, все они имели сопутствующие заболевания и осложнения коронавирусной инфекции.

Два летальных случая зафиксировано в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Два человека умерли в НИИ-ККБ №1 Краснодара.

Три человека умерли в Сочи в больницах №2 и №3. В инфекционной больнице №4 Армавира умер 61-летний местный житель.

Девятый летальный случай зафиксирован с 419 военном госпитале Анапы. В Тихорецкой ЦРБ умерла 65-летняя жительница Кавказского района.

В городской больнице Горячего Ключа умер 62-летний житель Белореченска. В Лабинской ЦРБ скончалась 85-летняя жительница Лабинска. У женщины имелся сахарный диабет, ревматоидный артрит. В этой же больнице умерла 69-летняя жительница Курганинска. Пациентка страдала сахарным диабетом, гипертонической болезнью.