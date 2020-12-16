В Новороссийске при получении денег задержан адвокат

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю во время получения денег задержали адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Мужчина пообещал жителю Новороссийска помочь ему избежать уголовной ответственности за мошенничество за 350 тысяч рублей.

- Мужчина согласился, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в органы безопасности. В ходе встречи с адвокатом мужчина передал требуемую сумму денег, после чего адвокат был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в ведомстве.

Все материалы сейчас переданы следователям СУ СКР по Краснодарскому краю, где примут процессуальное решение.