Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Новороссийске при получении денег задержан адвокат

Он пообещал мужчине за 350 тысяч рублей договориться об уводе от уголовной ответственности
Дмитрий ТУРЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю во время получения денег задержали адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Мужчина пообещал жителю Новороссийска помочь ему избежать уголовной ответственности за мошенничество за 350 тысяч рублей.

- Мужчина согласился, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в органы безопасности. В ходе встречи с адвокатом мужчина передал требуемую сумму денег, после чего адвокат был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в ведомстве.

Все материалы сейчас переданы следователям СУ СКР по Краснодарскому краю, где примут процессуальное решение.

Коррупция