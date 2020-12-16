Карантин в Краснодарском крае с 28 декабря вводить не будут: в оперативном штабе опровергли фейковые сообщения

Карантин в Краснодарском крае вводить не будут Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители Краснодарского края стали получать сообщения в мессенджерах о новом карантине в регионе с 28 декабря по 17 января. В них говорится о том, что губернатор якобы подпишет распоряжение, которое ограничит работу офисов, школ, торговых центров и других учреждений.

Фейковое сообщение о новом карантине в Краснодарском крае

В оперативном штабе региона опровергли эту информацию.

- Информация, которая рассылается в мессенджерах о новых ограничительных мерах в Краснодарском крае, не соответствует действительности. Это фейк. В Краснодарском крае в настоящий момент не вводятся дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На Кубани не будут закрывать офисы, школы и детские сады, а также фитнес-центры и учреждения дополнительного образования. Продолжат работу магазины и торговые центры. При этом не будут открываться театры и кинотеатры. Под запретом остаются массовые мероприятия.