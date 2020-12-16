Евгений Титов: «СберБанк на Юге России и Северном Кавказе остается лидером финансового сектора и развивает клиентоцентричную экосистему»

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов в ходе пресс-брифинга на площадке Интерфакс-Юг рассказал СМИ о значении нового позиционирования и о приоритетных задачах, которые сегодня решает Сбер в регионах Юга России и Северного Кавказа. Также в мероприятии приняла участие управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко и топ-менеджеры 10 регионов обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«В 2020 году Сбер полностью реализовал финансовую стратегию и выплатил рекордные для российского рынка дивиденды. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря развитию нашего основного финансового бизнеса. Даже в условиях непростого для всех 2020-го года портфели Юго-Западного банка продолжили расти: на 1 декабря 2020 года совокупный кредитный портфель превысил 1,4 трлн рублей, совокупный портфель привлечённых средств составил более 1,3 трлн рублей. Наша активная работа с госпрограммами, своевременное предоставление мер поддержки физическим лицам и бизнесу, реализация клиентских стратегий ключевых партнеров в сферах недвижимости, АПК, ритейла, экспорта, а также практически 100%-я цифровизация сервисов Сбера сделали это возможным».

Особое внимание Сбер уделяет построению лучшего «бесшовного» клиентского пути и формированию уникального предложения на основе цифрового «портрета» конкретного клиента.

Одновременно с развитием цифровых каналов обслуживания Сбер продолжает усовершенствование филиальной сети банка в регионе. В Краснодарском крае 70% отделений расположены в сельской местности, для жителей которой важно личное посещение банка и помощь специалистов.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

«Формат нашей бизнес-модели уже сейчас позволяет не только горожанам, но и жителям сельской местности пользоваться широким спектром услуг и сервисов Сбера. Если раньше ипотеку можно было оформить только через сервис ДомКлик или в специальных ипотечных центрах Сбербанка, то сейчас можно это сделать в наших сельских офисах. Мы предлагаем жителям сельских территорий продукты экосистемы: онлайн-кинотеатр ОККО, СберМобайл, подписку на СберПрайм».

Амбициозным направлением для развития остаётся взаимодействие с госсектором и бизнесом. Некоторые проекты экосистемы Сбера для этих сегментов уже реализованы на региональном уровне. В Краснодаре в ряде клиник работает программный комплекс Voice2Med от Группы компаний ЦРТ, который формирует протоколы проведения медицинских исследований голосом врача.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк уже сейчас предлагает компаниям региона как финансовые, так и нефинансовые сервисы экосистемы. Например, консультанты компании экосистемы Сбера Strategy Partners помогли курорту Miracleon разработать стратегию и бизнес-планы для двух пятизвездочных отелей, которые будут работать для туристов круглогодично. Вместе с тем цифровые сервисы Сбера помогают решать и социально-значимые задачи, такие как забота о здоровье жителей региона с помощью телемедицины. Совместно с АО «Кубаньпассажиравтосервис» мы предлагаем пассажирам автовокзалов Краснодарского края воспользоваться онлайн-консультациями в сервисе СберЗдоровье».