В мэрии Сочи прокомментировали снос недостроенного дома на улице Волжской

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В Сочи развернулся скандал вокруг сноса многоквартирного самостроя на улице Волжской. Обманутые застройщиком люди пытаются помешать приставам, которые взялись за демонтаж недостроенного дома.

В администрации Сочи прокомментировали ситуацию. По данным мэрии, застройщик Дмитрий Никулин получил разрешение на строительство частного дома на одну семью в 2016 году, но вместо этого начал строить многоэтажку.

- Это выявила одна из проверок специалистов муниципального земельного контроля на начальном этапе строительства. После необходимой проверки был подано исковое заявление в суд. Судом в сентябре 2016 года было принято решение о сносе незаконного трехэтажного объекта, имеющего уже конструкции четвертого этажа, - сообщили в администрации Сочи.

Власти уверяют, что вся информация о решении суда была опубликована на сайте администрации, но застройщик смог продать все квартиры с помощью риэлторов. Недострой значился как ЖК «Ника».

В итоге застройщик был обвинен в мошенничестве и отправился за решетку. Суд его приговорил к 11 годам лишения свободы. Обманутыми им остались почти 200 человек, которым он обещал квартиры. Все заключенные договора не были оформлены в Росреестре.

- Таким образом застройщик действовал не только на Волжской, так же незаконно он строил многоквартирные дома и на Плеханова, Полтавской и Вишневой. Всем пострадавшим от его действий гражданам рекомендовано обратиться в суд, чтобы в принудительном порядке взыскать денежные средства с застройщика, - добавили в администрации.

Снос дома на Волжской, 59 продолжат по решению суда, которое уже вступило в силу.