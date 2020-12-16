На Кубани завершен нацпроект «Культура»

На Кубани завершен нацпроект «Культуры» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае полностью завершен национальный проект «Культура».

- В 2020 году финансирование всех мероприятий нацпроекта увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем вдвое: с 74,5 до 168,4 млн рублей. Это позволило капитально отремонтировать 11 Домов культуры. В некоторых ремонта не было более 80 лет, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Благодаря проекту существенно обновилась база музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы сразу в 23 детских школах искусств Кубани. Также новые инструменты появились в краснодарском, сочинском и новороссийском музыкальных колледжах. Отмечается, что такой крупной партии оборудования заведения не получали более десяти лет.

- Освоили совершенно новые направления. Первая модельная библиотека создана в этом году на базе детской библиотеки им. А.С. Пушкина Лабинска. Небольшая провинциальная библиотека трансформировалась в многофункциональное пространство с современными информационными услугами и библиотечным фондом, – добавил глава региона.

Также в 2020 году в Краснодарском крае открылся первый мультимедийный гид с технологией дополнительной реальности. Он находится в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко. За год курсы повышения квалификации прошли 1187 сотрудников учреждений культуры Кубани.