На Кубани построили плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае построили плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн. В проект было инвестировано более 800 млн рублей. Блоки сортировки и товарной обработки яблок построили в селе Мерчанском Крымского района.

– Данный проект поможет внедрению новых технологий хранения фруктов и созданию высокопроизводительных рабочих мест более чем для 60 человек, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В министерстве напомнили, что регион лидирует в России по темпам развития садоводства. В этом году реализовано три инвестиционных проекта по строительству фрукто- и овощехранилищ. Кроме того, до конца 2020 года завершится строительство еще трех плодохранилищ, куда инвестировано 550 млн рублей.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края