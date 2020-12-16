В Краснодаре произошло массовое отключение электроэнергии

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В краевом центре произошла энергоавария. Электричество в 14:00 отключилось у жителей микрорайона Черемушки и других. Кроме того об отключении сообщают жители Центрального и Карасунского округа. Причем, по информации очевидцев, пропал не только свет в домах, но и отключились светофоры.

В пресс-службе мэрии Краснодара напомнили, что АО «НЭСК-электросети» увеличит число аварийных бригад и техники в период новогодних праздников. К зиме были построены новые линии электропередач, а также блочные распределительные пункты в Юбилейном, Фестивальном микрорайонах, в Северо-Восточной части Краснодара.

- В целом, предприятие готово к предстоящему сложному для всей коммунальной системы города периоду. Задача у нас общая: период новогодних каникул должен пройти в штатном режиме, без аварийных ситуаций, — сообщил Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

В данный момент специалисты АО «НЭСК-электросети» ликвидируют аварийную ситуацию.