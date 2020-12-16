В Сочи запустили четыре новых автобусных маршрута

Фото: sochi.ru.

В Сочи запустили новые маршруты общественного транспорта. Это было сделано после обращений жителей.

- Два новых маршрута №10 и 12 теперь ходят в микрорайон Мамайка. Ранее его жителям проходилось ездить на работу или домой с пересадками, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Пронкин.

Он уточнил, что по просьбам сочинцев были открыты два удобных маршрута: № 17, кольцевой - от кинотеатра «Юбилейный» через железнодорожный вокзал и улицу Виноградную и № 18 от микрорайона Бытха до ТРЦ «Моремолл».

По словам Владимира Пронкина, всего Сочи запущено 123 маршрута регулярных перевозок, в том числе 64 курсируют в городском сообщении и 59 – в пригородном. Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов.