«Нашу реку загрязняют»: житель Северского района Кубани обратился на прямую линию с президентом

Василий Загребня

Житель станицы Северской в Краснодарском крае обратился на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. Мужчину волнует будущее реки Убин.

- Несколько лет мы с соратниками добиваемся очистки реки Убин. Но ничего не происходит. В ответ на наши мольбы приходят лишь отписки, - говорит Василий Загребня.

К слову, разговор с главой государства состоится завтра, 17 декабря, в 12 часов по московскому времени. Однако уже сейчас местные власти, от которых зависит решение важных вопросов, по-мнению жителей страны, начали давать ответы на них.

- В границах станицы Северской постоянно проводится расчистка русла реки Убин. Но она находится в ведении Кубанского бассейнового водного управления. Мы обратились туда с просьбой провести расчистку русла реки от улицы Энгельса до впадения в Шапсугское водохранилище и обеспечить охрану водного объекта, - прокомментировали обращение жителя Кубани в администрации Северского района.

Что касается канализационных стоков, сообщают власти района, система ООО «Северский маслозавод».

- С 2013 года потребителям перестали выставлять счета за пользование центральной канализацией и уведомили их в 2019 году, что данная канализационная станция будет демонтирована. Администрация Северского сельского поселения направила письмо директору ООО о рассмотрении возможности передачи в муниципальную собственность поселения на безвозмездной основе или по остаточной стоимости канализационной сети. До настоящего времени технические и правоустанавливающие документы не представлены, что не позволяет принять объект в собственность и подключить в общую систему канализования, кроме того, канализационная система и очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции. Сейчас к этой системе подключено 52 домовладения, - уточняют в администрации Северского района.

Один из вариантов решения проблемы - строительство канализационного коллектора и подключении в него жителей. Готовится разрешительная документация.

Вчера,14 декабря, специалисты произведен выезжали на старое русло реки Убин.

- При визуальном обследовании берегов русла реки факты слива не установлены, - продолжают в администрации. - Предположительно, протекание происходит из накопительных резервуаров очистных сооружений Северского маслозавода в связи с физическим износом данных сооружений. Выявлено, что в старом русле реки Убин наблюдается затемнение воды, неприятный запах.

Принято решение о ликвидации несанкционированных сбросов путем демонтажа канализационной трубы, принадлежащей ООО «Северский маслозавод».