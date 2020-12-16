Фото: sochi.ru.

На Кубани инвестиции в потребительскую сферу увеличились за три квартала более чем на 20%. Их общая сумма превысила 11 млрд рублей

- 11 млрд рублей – это на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Представитель департамента напомнила, что сегодня в регионе реализуется около 60 инвестиционных проектов.

Кроме того, на Кубани значительно выросли инвестиции в строительство торговых объектов. Объем финансовых вливаний крупных и средних предприятий края на 27% выше показателя прошлого года.

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями. на Кубани заметно выше, чем в среднем по стране.

За 8 месяцев 2020 года в регионе начали работу 265 новых объектов потребительской сферы общей площадью 126,9 тыс. кв. метров.