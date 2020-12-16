Жители поселка на Кубани попросили вернуть им дорогу

Люди говорят, что им увеличили путь, отремонтировав дорогу

Жители поселка Южного в Краснодарском крае обратились на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным.

- Из-за ремонта нас лишили более удобного и короткого пути, - записали они свой вопрос президенту на видео.

До начала прямого разговора с президентом осталось меньше суток, а жители поселка Южного под Армавиром получили ответ от местной администрации.

- Постановлением правительства автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Дорожная деятельность в отношении автодорог федерального значения относиться к полномочиям органов власти России. Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье», на балансе которых дороги Р-217 «Кавказ», был заключен госконтракт на выполнение работ на этом объекте. В связи с тем, что на примыкании автомобильной дороги от поселка Южного к автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» за период с 2015 года произошло 15 ДТП, в том числе с тяжкими последствиями из-за поворота налево или разворота, было принято решение об установке металлического барьерного ограждения по оси проезжей части.