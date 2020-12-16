В Краснодаре шоумен записал видеообращение президенту и попросил открыть кинотеатры и проводить мероприятия

Скрин: личная страница Андрея Трегубова в Facebook

Телерадиоведущий Андрей Трегубов записал обращение Владимиру Путину в рамках пресс-конференции, которая состоится 17 декабря. В нем шоумен задает вопрос:

- Почему на Кубани в торговые центры и на ярмарки меда массово ходить можно, корпоративы и театры запрещены? Этот вопрос очень расстраивает нас, простых жителей Краснодара, - отметил Андрей Трегубов.

Это видео прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре – ведомстве, которое и ввело все ограничения в крае.

- С точки зрения опасности заболеть коронавирусом ярмарки, театры и корпоративы совершенно несравнимы, - объяснила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - Ярмарки проходят на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм: покупатели и продавцы носят средства индивидуальной зашиты, соблюдают дистанцию. А на корпоративах или в театре выполнить необходимые эпидемиологические требования практически невозможно. На праздниках люди едят за одним столом, что чревато новыми заражениями. Мы не можем допустить, чтобы после корпоративов кривая заболеваемости коронавирусной инфекции резко пошла вверх в регионе.