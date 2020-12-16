Жительница Кубани пожаловалась Путину на мусорную проблему в регионе

Светлана Штерн

Жительница Краснодарского края Светлана Штерн обратилась на прямую линию с президентом с проблемой замусоривания региона.

- Только в нашем крае, по данным реестра отходов за прошлый год, эта цифра составляет больше 50 миллионов тонн, - сообщает Светлана Штерн. - Раздельный сбор и вторичная переработка позволит нам избавится менее, чем от половины всего мусора при имеющихся мощностях. Остальное будет продолжать разлагаться в курортном регионе. Прошу обратить на эту проблему большое внимание. Нам необходимы заводы по переработке мусора.

До официального старта прямой линии с президентом завтра, 17 декабря, а региональное министерство ТЭК и ЖКХ дало свой ответ:

- В Краснодарском крае развивается мусорная реформа в соответствии с действующим законодательством РФ в области обращения с отходами. Ее основной вектор – переход на коммунальную услугу по обращению с отходами, создание современной инфраструктуры сортировки и переработки вторичных материальных ресурсов, экологическое просвещение.

Озвученная заявителем проблема обезвреживания неутильной части отходов, которая не подлежит вторичной переработке, в регионе существует так же, как и по всей России. В рамках Национального проекта «Экология» ведется работа с действующими региональными операторами инвесторами по привлечению существенных финансовых средств в отрасль для обезвреживания неутильной части отходов. Мы поддерживаем обращение жителя и ходатайствуем о выделении федеральных средств на создание инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология».