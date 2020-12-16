В сочинской гостинице обнаружено тело туриста

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В Сочи в одном из гостевых домов Адлерского района администратор обнаружила тело 58-летнего туриста. В преступлении подогревается местный житель.

42-летний сочинец стал фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ.

По данным следствия, вечером 11 декабря мужчины конфликтовали около частного дома на улице Костромской в селе Молдовановка. Они повздорили на бытовой почве. Фигурант избил оппонента кулаками по лицу и голове.

После потасовки турист ушел к себе в номер одного из гостевых домов на улице Чкалова. Поздно вечером 12 декабря труп туриста обнаружила администратор гостиницы. Врачи констатировали смерть потерпевшего, причина - черепно-мозговая травма.

«Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.