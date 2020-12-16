Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани создадут краевое предприятие для эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Такую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам дорожной безопасности.

Власти Краснодарского края приняли решение реанимировать систему контроля. Как показала практика, система фотофиксации не справляется с брошенными в три ряда машинами.

- Фотофиксация не решает главной проблемы – машины продолжают стоять на дорогах и перегораживать тротуары, - сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, необходим уполномоченный краевой орган, который будет заниматься этой проблемой. Губернатор поручил региональному Министерству транспорта подготовить предложения по созданию такой структуры к лету 2021 года.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в Краснодаре уже несколько месяцев не увозят на штрафстоянку автомобили, которые стоят под запрещающими знаками. Вместо эвакуации водителей-нарушителей наказывают штрафами.