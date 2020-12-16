Мэрия Краснодара ответила на вопросы жителей садоводческого товарищества «Связист»

Фото: krd.ru.

В краевом центре жителей садоводческого товарищества «Связист» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Их главные вопросы: отсутствие газа, высокая стоимость коммунальных услуг и плохие дороги. СНТ «Связист» расположено в районе 12-го км Ростовского Шоссе.

— Инфраструктурные сложности, по действующему законодательству, владельцы частной собственности должны решать своими силами, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Краснодара. — По вопросу энергоснабжения СНТ администрация готова оказать поддержку.

Представитель мэрии пояснила, что жителям может быть оказана помощь при ведении переговоров между сетевой компанией и собственниками жилья.

По проблеме газификации в мэрии «Связисту» поставили в пример девять садоводческих товариществ, которые объединились в некоммерческое партнерство и привлекли инвестора.

Администрация выразила готовность оказать финансовую поддержку при ремонте дорог, если позволит городской бюджет.