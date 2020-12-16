В мэрии Сочи сменился директор департамента физической культуры и спорта

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В администрации Сочи сменился директор департамента физической культуры и спорта. Подразделение мэрии возглавил Анатолий Мирошников.

В 2004 году он окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Начинал тренером – преподавателем по греко-римской борьбе детской юношеская спортивной школы №1 в Ейске, затем стал директором ДЮСШ. С 2013 по 2016 год был начальником отдела по физической культуре и спорту Ейского района. Затем - начальником управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара.

- 16 декабря Анатолий Мирошников назначен на должность директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ранее департамент возглавлял Сергей Пилосян.