На Кубани похолодает до -4°С

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В Краснодарском крае на ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможен мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают водителей о тумане и гололеде на дорогах.

- Температура воздуха в регионе опуститься в ночные часы до -4°С, днем ожидается от 0 до 5°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье типичная погода для середины декабря. По прогнозу - переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха ночью до -1°С, днем – до +11°С.

В Краснодаре существенных осадков не ожидается, возможен туман и ветер до 4-9 м/с. Температура воздуха от -1 до +4°С.

По данным синоптиков Красной Поляны, в горах ожидается небольшой снегопад на высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря.