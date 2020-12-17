«Палкой ее!»: На Кубани дети били пьяную женщину

Скрин из видео @chp_krd

В Краснодарском крае нетрезвый мужчина подговорил детей издеваться над пьяной соседкой. Инцидент произошел в станице Медведовской. Видео выложили в сеть. На кадрах видно, как двое детей-дошкольников палками бьют женщину, лежащую без сознания на полу.

По данным автора видео, соседка выпивала с отцом детей, пока мать была на ночной смене.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пьяный отец напал на воспитательницу детского сада. Мужчина угрожал женщине из-за того, что она не отдавала ему ребенка. Как выяснила «КП» - Кубань», в полицию от сотрудников детского сада на пьяного папашу поступило несколько заявлений.